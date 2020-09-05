Звезды готовы на все ради того, чтобы их фигуры были стройными, но иногда даже могут перестараться 

В погоне за красотой знаменитости иногда не замечают, как гробят себя диетами, передает Politeka.net

Российская актриса Кристина Асмус всегда хочет выглядеть безупречно будь то на съемках в журналах или кино. Звезда призналась в одном из интервью, что достичь стройной фигуры ей помогла диета. Артистка изнуряла себя, съедая лишь одно яблоко и запивая чашкой кофе в день. Хоть и формы красотки сейчас достойны восхищения, она все-таки призвала не повторять за ней.

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Я календарь уже месяц переворачиваю и сон больше 2,5 часов вообще не вырисовывается 🥴 Зато снимаем для вас крутейшее шоу «Золото Геленджика», премьера которого уже 13 сентября на ТНТ!! 🔥 Синяки и красные глаза прячем за фантастическими образами, за которые отвечают гениальные девчата @alinagerman @horbunova_muah @eterya @tretiakova_muah @kaluzhina_k ☄️ Смотрите #ЗолотоГеленджика с 13 сентября каждое воскресенье в 19:00 на @tnt_online ! 📺💥

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Кайли Дженнер обладательница пышных форм, чем и прославилась во всем мире. Однако были времена, когда красотке все же пришлось худеть. После рождения дочери светская львица быстро сбросила 15 лишних килограммов, чем шокировала фанатов. 

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🤍🤍✨✨

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Ким Кардашьян, как и ее сестра, Кайли, обладает внушительными формами, но все же решила немного скорректировать свой вес. Ким похудела на 53 килограмма, благодаря кетодиете. Звезда снизила употребление в своем рационе пищи с углеводами, ела тыквенный суп, салат с лососем и овощные чипсы.  

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Hindsight’s 2020

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Анджелина Джоли одно время перестаралась с диетами. Красотка просто "стучала костями", и поклонники стали волноваться за ее здоровье. 

Позже выяснилось, что звезда сидела на злаковой диете: актриса употребляла в пищу тыквенные и льняные семена, а также «древнейшие злаки» – просо, гречку, киноа (кинву) и орехи в небольшом количестве. 

People are becoming very concerned about Angelina Jolie's health Angelina Jolie is looking abnormally thin these days...

Gepostet von FREE 4 ALL am Montag, 18. April 2016

Российская певица Полина Гагарина удивила точеной фигурой после похудения на 20 килограммов. Артистка полгода питалась определенными продуктами: один день рисом, другой — только овощами, третий — вареной курицей. А во избежание ночных срывов Полина ничего не ела после шести вечера.

Полина Гагарина рассказала о секрете своего похудения на 40 килограммов http://myinforms.com/ru/a/7908399-polina-gagarina-rasskazala-o-sekrete-svoego-pokhudenija-na-40-kilogrammov/

Gepostet von Myinforms-Стиль Жизни am Montag, 25. Mai 2015

Напомним, что Асмус ушла в отрыв со скандально известным актером, неожиданные кадры: «Кристину не узнать».

Как сообщала Politeka, разбитая Асмус, бросившая дочь с Харламовым, нарвалась на жесткую критику.

Также Politeka писала, что Асмус в дерзком мини с розовыми волосами сверкнула прелестями перед Охлобыстиным: «Дюймовочка».