Актор Олександр Ревва, відомий як Артур Пірожков, поділився кумедним моментом зі зйомок нового фільму

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, на якому побешкетував разом зі старим другом і колегою - Мішею Галустяном.

На знімку Олександр Ревва позує в образі "бабусі легкої поведінки". Він надів яскраво-червону сукню з синім поясом, Блакитний шарфик, перуку і окуляри, повністю перевтілившись в жінку. При цьому артист обіймає за плечі Мішу Галустяна, який запустив руку йому в декольте. Юмріст вбрався в сріблясту куртку і білі штани, він заливисто сміється, поки Ревва корчить гримасу з широко відкритим ротом.

"Добре, коли є друг, на якого можна покластися..."Л. К. Рубінштейн", - підписав фото Олександр.

Користувачі соціальної мережі похвалили знаменитостей за міцну дружбу і оцінили їх витівку в коментарях:

"Друг не поклався, а приклався, я дивлюся 😀"; "це справжня любоффф. Брата за серце потримати🔥 🔥"; "молодці хлопці міцна дружба у вас👍 👍 👍"; " Міша, тебе вже на бабусь потягнуло? 😁 😁 😁 з молоденькими зав'язав? 😁 😁 😁 "; "Не пристойно як то)";" не чіпай бабусині булочки";" в екстазі"; "гарні обидва 👏 🏻 👏 🏻 ось це справжня любов💓"; "Зачепив за живе".

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