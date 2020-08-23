Российский комик Гарик Харламов насмешил фанатов новой выходкой

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артиста появился отрывок из фильма «Аквамен», в который при помощи приложения вмонтировали его лицо. Правда, Харламов решил выбрать женскую роль и примерял на себя роль Меры, которую сыграла актриса Эмбер Херд. В результате, на Гарике красовался женский корсет и красный парик.

«Пробы на «Аквамена». Завалил. Женские роли плохо даются», - подписал актер видео.

За пару часов его пост посмотрели почти 500 тысяч раз. В комментариях оставили массу смешных отзывов.

«Тимуру посоветуй, на роль второго плана», «А вы с Момоа ниче так смотритесь», «Асмус не позавидуешь, жить с таким мужем», «Гарик огненный», «Это Гузеева порчу навела, так бы не завалил», «Новая Кончита Вурст», «Ну хз Гарик ты топчик)))», «Я знал, что ты мужик прикольный.. Оказывается ты и баба нчие так)», - пишут люди.

Как известно, этим летом Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о своем разводе. У них осталась общая дочь, ради которой они сохранили теплые взаимоотношения.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов поделился результатом предсказания из приложения. Ему напророчили жену блогершу и пятерых детей.

Напомним, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".

Как сообщала Politeka, Харламов сообщил о внебрачных детях после развода с Асмус, появились фото: "Очень не кстати".

Также Politeka писала, что Харламову нашли, кем заменить Кристину Асмус, от красотки глаз не оторвать: "Ух, какой бутон!".