Гарик Харламов удивил Сеть, опубликовав фото своей дочери

Как передает Politeka.net, юморист случайно раскрыл факт о себе, котрый для многих оказался сюрпризом.

Так, Харламов написал в микроблоге, что его Харламова Анастасия Игоревна теперь школьница. Юмориста поздравили, но удивились отчеству девочки.

Оказалось, что многие не догадывались, что настоящее имя юмориста – Игорь.

«А тебя Игорь зовут?», «Лол, я не знал», «Я тоже в шоке», «Ну не бульдог же», «Вот это поворот», «Мой мир не будет прежним», «Я тоже обалдела, вот дает и тут всех удивил!», - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что на 1 сентября дочь Харламова и Асмус Настя пошла в школу без мамы, так как Кристина не смогла вырваться со съемок. Актриса призналась, что мечтала об этом дне несколько лет, но контракт не позволил ей выбраться в Москву.

Как известно, сейчас актриса снимается в новом шоу в Геленджике. Все это время Настя проводит с отцом, который после развода стал публиковать все больше совместных фото с дочкой.

Напомним, что Харламов озадачил видом в женском корсете и парике, Асмус не позавидуешь: «Новая Кончита Вурст».

Как сообщала Politeka, похудевший Гарик Харламов выпендрился в школе дочери: "Вот бы и мой батя в шортах...".

Также Politeka писала, что располневший Харламов поразил безумными развлечениями с дочерью Асмус: «Хватит уже жрать, Гарик».