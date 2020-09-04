Вєрка Сердючка у масці повідомила важливу новину

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці артиста в Істаграм з'явилося чорно-біле фото Сердючки і її мами в медичних масках.

Таким чином був презентований міні-альбом Sexy.

"Міні-альбом SEXY на всіх майданчиках!",- повідомляє артист.

У міні-альбом Sexy увійшло чотири пісні англійською мовою: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby і Sexy. Новий альбом помітно відрізняється від звичайного репертуару Сердючки.

Андрій Данилко повідомив, що нові пісні покликані подарувати "трохи сонячного світла в цей дуже темний рік".

"Sexy-наша данина поваги фанатам "Євробачення", які підтримували нас всі ці роки. Хочемо, щоб всі посміхалися і танцювали, незважаючи ні на що. Келих холодного шампанського ніколи нікому не нашкодив!"- заявив артист.

Відзначимо, фоловери оцінили новинку від Сердючки.

"Вєрка виходить на міжнародний рівень!!! 👍 🔥 🍾 🚀" , "Супер!!! Дякую за гарний настрій!", "Sexy хто?😉 Віра або мамка))», "Агонь", "Цариця Небесна!😂 😂 😂",- пишуть в коментарях.

Не встояла навіть Леся Нікітюк, в коментарі до публікації вона поставила три сердечка.

Новий міні-альбом можна вважати справжнім проривом після тривалої паузи. Попередній альбом Сердючки вийшов в 2011 році.

Зазначимо, про вихід нового альбому Сердчки Андрій Данилко розповідав ще в лютому 2020 року.

Новий альбом артист приготував спеціально для європейської публіки, і навіть жартома називав себе «євросердючкою».

"Він - для публіки "Євробачення", яка любить Сердючку. Все-таки люди хочуть підспівувати і розуміти, про що. Зрозуміло, що вони будуть танцювати під "добре". Вони навіть кричать "карашо". Якщо і нашим сподобається, я буду щасливий", - розповідав Андрій Данилко.

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