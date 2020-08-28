Украинцы отреагировали на заражение известного певца Сергя Бабкина китайским вирусом

Накануне артист заявил, что получил положительный результат теста на опасный вирус, который сейчас бушует во всем мире. Бабкин рассказал, что первой недомогание почувствовала его жена Снежана как раз в День независимости, когда он выступал на праздничном концерте на Софийской площади.

Артист утверждает, что весь тот день провел на съемках и чувствовал себя хорошо, однако накануне их с женой тесты на китайский вирус пришли положительными.

Украинцы бурно отреагировали на заражение певца. Многие комментаторы оказались недовольны тем, что в такой ситуации вообще проводился праздничный концерт. В обсуждении досталось и другим артистам, которые принимали в нем участие.

«Карма. Нефиг в цирке участвовать», «Для Сердючки это какой-то моветон. Как можно было так опуститься до дешёвого и идиотского кича», «В прошлом году реперша в нем прыгала перед военными, а в этом году этот пивец ртом. Надеюсь, в следующем году мы не увидим Потапа в розовых труселях Могилевськой. Как она вообще не стесняется выставлять свою жирную тушу тюленя в таком платье», - пишут люди.

Отметим, что Бабкин также рассказал, что у него температура поднялась только через несколько дней после того, как первые симптомы появились у жены. Сейчас супруги ждут результатов анализа крови.

"Кажется, COVID-19 где-то далеко. Но, по сути, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорируйте первые симптомы, наше здоровье - главное, что есть у нас", - написал Бабкин.

Напомним, беда обрушилась на семью Бабкиных, супруги сделали заявление: "Не игнорируйте...".

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