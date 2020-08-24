Верка Сердючка со своей мамой встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским

24 августа Андрей Данилко в своем сценическом образе выступил на Софийской площади по случаю Дня Независимости Украины. Позже артист поделился кадрами личной встречи с президентом в своем Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, после перфоманса у Сердючки и ее мамы (роль которой исполняет актриса Инна Белоконь) появилась возможность лично поздороваться с главой государства. На фото можно увидеть, как Зеленский в сопровождении своей жены Елены и сотрудников Офиса президента подходит к Сердючке, а затем по-дружески здоровается с ней, стукнувшись кулаками. При этом и президент счастливо улыбается, а Верка явно довольна своей выходкой.

«Владимир Александрович!», - подписала снимки исполнительница.

Отметим, что ко Дню Независимости Сердючка подобрала яркий, но в то же время патриотичный образ. Так, она выступала в традиционной украинской вышиванке, но дополнила свой наряд фирменной звездой на голове.

Украинцы тут же принялись комментировать фотографии с президентом и артисткой.

«Какое доброе и светлое фото», «Свободные люди свободной страны», «Вера, так держать!», «Пора в президенты!», «Как круто и трогательно», «Вызываете улыбку и хорошее настроение», «Почти Путин, а Вы без шубы», «Это был фурор!» «В этом году особенно праздничное настроение всем свободы выбора», «К чему бы это - может пост Министра Культуры предложить? Ведь все так смешно в культуре Украины», - пишут люди.

Напомним, Данилко рядом с Русланой и Джамалой напугал травмированной ногой.

Как сообщала Politeka, Верка Сердючка с бесшабашной мамой удивили «пополнением», яркие кадры.

Также Politeka писала, что мама Верки Сердючки без грима неожиданно показала себя настоящую: "Глубокое декольте и...".