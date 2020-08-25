Вокруг концерта на День Независимости разгорелся громкий скандал, досталось и Верке Сердючке

И дело не только в том, что группы "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что их песни использовали без разрешения. По мнению многих украинцев то, что происходило на Софиевской площади в Киеве 24 августа, иначе как днище, стыд и ужас назвать нельзя.

На День Независимости в центре столицы устроили праздничное мероприятие под названием "Песенная история современной Украины", в ходе которого артисты перепели песни друг друга в музыкальном попурри.

Но, как можно увидеть по реакции в Сети, действие смогли оценить далеко не все.

Так, на странице «Світське життя» в Instagram после вопроса о том, понравилось ли исполнение песни «Океана Эльзы» Веркой Сердючкой посыпался шквал критики, похоже выражений юзеры не подбирали.

Отметим, Сердючка выступала в традиционной украинской вышиванке, но дополнила свой наряд фирменной звездой на голове. Еее традиционно сопровождала «мама» Инна Белоконь. Также в номере участвовали артисты с заячьими ушами и в вышивках.

«Отсняли телевизионное шоу для канала 1+1 не более, праздник не чувствовался просто обычное шоу. Ну, непонятно», «Ужасно», «Все до слез примитивно... все еще было терпимо до того момента как появилась Могилевская и начала светить своим оранжевым нижним бельем.... хиты «Время и Стекло», это все каким-то образом отражает историю Украины в период независимости?», «Фу, это просто дно!!! И для чего эти песни и танцы, когда каждый день гибнут наши ребята на передовой!!! Весь мир с нас смеется!!!», «Да Сердючка с Поляковой мягко говоря не в кассу. Как на новогоднем огоньке», «Кроме позывов тошноты это зрелище ничего больше не вызывает...», «Какой стыд вообще. Заяц в трусах с флагом Украины», «Днище», «Сердючка порочит вышиванку», - пишут в Сети.

После такой атаки не відержала "мама" Сердючки. "Если трусы с шортами человек путает, тогда это действительно стыд", - написала она.

Но есть и те, кому шоу понравилось.

«Лучшее шоу за все годы празднований», «Супер! Сердючка лучшая!», - отреагировали пользователи «Инстаграм».

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