Виконавчий продюсер "Кварталу 95" Олександр Божков потрапив у гучний скандал
Про це пише РБК-Україна.
Так, аварія сталася в Києві.
Виконавчий продюсер студії "Квартал 95" Олександр Божков, будучи за кермом Nissan, в'їхав в атвомобіль, який стояв на Борщагівській, і зник з місця ДТП.
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Його наздогнали очевидці і влаштували самосуд, не чекаючи приїзду поліцейських.
Люди в нецензурній формі закликали винуватця ДТП вийти з авто, намагалися відкрити двері в машині і стукали по склу, але Олександр Божков намагався ігнорувати очевидців аварії.
"Стояти, Вася! Вилазь! Вилазь з машини! Ти чому тільки що машину у*бав і поїхав?!"- емоційно висловлювалися очевидці, які хотіли "розібратися" з Божковим.
Очевидці також припустили, що Олександр Божков знаходиться в неадекватному стані. Пізніше чоловіки хотіли викликати на місце НП поліцейських, але продюсер "Кварталу 95" оперативно вийшов з автомобіля і пішов у невідомому напрямку.
"Так ви побільше плескайте і на концерти ходите", "Клоуни уявили себе кланом Мак Лауда, безсмертними", "Бухий був 100%","Вже розбито лобове у нього, можливо це не перша ДТП сьогодні з його участю, може є ще постраждалі"," Колеса порізали і все", " Ну втомився чоловік, чого ви?", "Донецькі наздогнали", "Це він мабуть святкував народження своєї другої дитини", - обурюються українці в коментарях під відео.
Раніше ми розповідали, що продюсер "Кварталу 95" Олександр Божков напередодні став батьком вдруге.
1 вересня українська актриса Анна Саліванчук, яка перебуває у шлюбі з Божковим, народила сина. Пологи тривали всього 11 хвилин, що здивувало навіть новоспечену маму.
Вже наступного дня Анна з новонародженим сином і чоловіком, продюсером студії "Квартал 95" Олександром Божков влаштувала фотосесію.
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