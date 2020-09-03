Відомий австрійський співак Томас Нойвірт, який отримав популярність в образі переможниці Євробачення Кончіти Вурст, здивував оригінальним образом
Артист поділився новим стильним луком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Нойвірт впевнено позує перед камерою, сидячи на сходинках сходів. На ньому оригінальне вбрання у вигляді довгого блакитного плаща, поділ якого мальовничо лежить на сходинках, і до непристойності високих сріблястих чобіт на високій шпильці.
Образ співака доповнюють масивні прикраси на шиї і ніжно-рожеве волосся, яке вельми оригінально поєднується з його фірмовою чорною бородою. Артист виглядає як справжня діва.
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Шанувальники артиста не могли залишитися осторонь і буквально засипали співака компліментами.
Раніше ми писали, що Нойвірт заінтригував публіку свіжим фото, змусивши вмирати від очікування.
Артист опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у напівголому вигляді з "ляльковим" красенем.
Кончіта оголила плечі, приспустивши" пухнасту " сіру кофту і пригорнула до патрнера по фотозйомці в рожевому в'язаному светрі. Обидва стильних "бороданя" козирнули незвичайним кольором волосся. Вурст перефарбувалася з блондинки в рожевий.
Крім того, зірка і її товариш прикрасили вуха масивними сережками.
Нагадавши, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст раптово змінила імідж: "Ого, нарешті повернулася...".
Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Кончіта Вурст без сорому і одягу похвалилася волохато-засмаглим тілом: занадто жарко.
Також Politeka писала, що переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст оголила груди заради зухвалого фото:"справжня зірка".