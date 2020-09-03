Знаменитий російський гуморист і шоумен Максим Галкін похвалився талантами своєї дружини Алли Пугачової

Примадонна не перестає дивувати шанувальників своїми вміннями, незважаючи на значний стаж на сцені. Так, Галкін поділився в Instagram новим відео, на якому можна побачити, як знаменита співачка розважає їх гостей (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз).

На кадрах Пугачова захоплено грає на фортепіано на майданчику під відкритим небом. Судячи з усього, справа відбувається на розкішній ділянці подружньої пари. Примадонна явно насолоджується своїм невеликим шоу для найближчих людей.

"Імпровізація для друзів, чудовий вечір!", - підписав кадри Галкін.

Шанувальники зірок активно коментують відео. При цьому люди відзначають, що ніколи ще не бачили співачку в такому зворушливому і душевному образі.

"Алла. Як її приємно бачити!!! Як хочеться ще і ще концерту! Хоч маааасенького. Люююбимо!", "Я ніколи не перестану захоплюватися цією прекрасною жінкою. У вас чудова сім'я і діти", "Красиво, і відчувається, що музика передає душевний стан Алли Борисівни«, " дуже зворушливо. Такою я Аллу Борисівну бачу вперше. Спасибі", "краса, душа плаче від музики такої. Дай бог здоров'я вам", "Алла браво, як ангел світиться! Ах яка Божественна жінка!", "Красива музика! Шикарна Алла Борисівна", - пишуть захоплені фанати.

Нагадаємо, дочка-першокласниця Галкіна і Пугачової захопила зборами в школу, кадри облетіли мережу: "дівчинка з гумором".

Як повідомляла Politeka, Пугачова не стрималася і розплакалася в обіймах Галкіна, повне відео: "дожити б до тих часів, коли вони...".

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