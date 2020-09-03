Українська співачка Тіна Кароль блиснула нереальним декольте в шкіряному костюмі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася кадром з нової фотосесії для модного журналу. Як стало відомо, красуня з'явиться на обкладинці нового номера українського vogue. Кароль постала в неймовірному образі, в якому її не впізнали багато шанувальників.

«Сталося! Тіна Кароль стала головною зіркою вересневого номера @vogue_ukraine! Журнал вже у продажу!",- підписала зірка свій пост.

На фото Кароль позувала в шкіряному брючному костюмі, який обтягнув її ідеальну фігуру. Красуня сиділа на стільці, трохи розставивши ноги, на яких красувалися туфлі на підборах. Співачці зачесали волосся і зробили яскравий макіяж, сильно незвичний для Тіни. Особливу увагу привернуло декольте: замок на кофті розстебнули практично до живота.

За півгодини фото Тіни зібрало майже 20 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Неймовірна", "Вауууу 🔥 🔥 🔥 бомба", "це просто бомба", "Тінаааа, всі так чекали чогось нового, чекаємо альбом!", "Дуже незвичайний образ. Нове!", "справжній Бос", "шалено красива", "Не впізнати", " що це за неймовірно красива, гаряча і зухвала кішка?",- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль без макіяжу і фотошопу стурбувала зовнішністю після зйомок: "втомлена сильно".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в чорній сорочці і з похмурим макіяжем вразила виглядом: "що творить наша дівчинка?".

Також Politeka писала, що Кароль різко змінила імідж і ошелешила зухвалим виглядом в чорному: «Нічого собі, Тіну просто не впізнати».