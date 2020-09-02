Українці не впізнали Тіну Кароль у новому зухвалому образі, яким здивувала співачка

Несподівано для багатьох шанувальників зірка вирішила змінити свій ніжний жіночний образ на що-небудь "жорсткіше". Відповідним фото поділилася в своєму Instagram зіркова стилістка Анна Зюрова.

Вона розповіла, що їй пощастило попрацювати з Кароль. Стилістка не стала розкривати деталі, проте, судячи з усього, на фото можна побачити результат цієї роботи.

Так, Зюрова позує поруч з Кароль, яка впритул притулилася до неї головою. Замість традиційних жіночних локонів, червоної помади і світлих тіней на очах, Кароль постала з зачесаним назад волоссям, нейтральною помадою і величезними чорними стрілками, які зробили її погляд більш зухвалим і виразним.

Доповнили фатальний образ співачки чорний одяг і великі сережки.

"Здорово було познайомитися і попрацювати з королевою української поп-музики, Тіною Кароль. (Яка, до речі, тільки що випустила трек зі Снуп Доггом). Дуже класна, талановита і працьовита Тіна. Скоро покажемо наш спільний секретний проект!",- підписала фото зюрова.

У коментарях багато українців зізнаються, що не впізнали Кароль на цьому знімку.

"Нічого собі, Тіну просто не впізнати", "вау, Тіна не схожа на себе красиво", "капець я тільки зараз зрозуміла, що це Тіна, поки не натиснула на фото і не висвітилася мітка, капеєць", "шикарні стріли", "Тіна вогонь", "Тіну не впізнати, а стрілки бомба дуже цікаво, що ж нас чекає?",- пишуть люди.

Нагадавши, розкішна Тіна Кароль в панчохах задерла платтячко, змусивши чоловіків червоніти.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль без макіяжу і фотошопу стурбувала зовнішністю після зйомок.

Також Politeka писала, що понад спокусливе декольте Тіни Кароль затьмарило зірок "Танців з зірками".