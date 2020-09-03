Українська співачка Тіна Кароль у кардинально новому образі приголомшила виглядом

Вчора відома стилістка Анна Зюрова опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram інформацію про початок роботи з Тіною Кароль. Вона розповіла, що їй пощастило попрацювати зі співачкою і це був приємний досвід. Сама співачка поділилася схожим кадром у себе в сторі.

На фан-акаунті Тіни також з'явилося фото з зустрічі стилістки з Кароль. Тіна приголомшила виглядом в зухвалому образі. Без ніжного макіяжу, з широкими чорними стрілками і відсутністю червоної помади співачка виглядала зовсім по-іншому. Фанати були здивовані новому образу артистки і написали безліч коментарів з цього приводу. Багато хто навіть не впізнали Тіну:

"давайте зізнаємося ті, хто відразу не впізнав Тіну🙈 💕», «твою Маман , я відразу навіть і не в'їхав , ось це грим , на вечір стало бути потіха , мовляв здогадайся хто , навіщо і чому, що витворяє наша дівчинка , кому?", "Тіна красуня 🥰»," як говорив маловідомий китайський філософ Ніхуа Асеба : "я дуже сильно здивований»«,» не впізнала😍 🔥«,» а нас не перестають інтригувати😍 🔥«, » ось це зміни😍 🤩❤️«, » вааау, не впізнати😻«," ось хто може просто поміняти зачіску і макіяж, і тут же стати невпізнанною😂👍❤️❤️❤️» -написали фанати.

Ми також писали раніше, що вже традиційно, як і багато хто щороку до цього, Тіна разом з Юрієм Горбуновим провела перший прямий ефір проекту" Танці з зірками", який стартував 30 Серпня. Так, Тіна Кароль вибрала вечірню сукню білого кольору від знаменитого бренду David Koma зі сміливим декольте і пікантними вирізами під грудьми, що затьмарило всі наряди артистів цього ефіру. Саме воно стало причиною бурхливої реакції в мережі.

Справа в тому, що декольте зірки вийшло занадто відвертим, а білосніжне плаття, ідеально підкреслило її гідності, в цілому чимало збентежило фанатів Тіни. Шанувальники відзначили, що зірка просто загубилася на такому білому тлі.

Втім, дизайнерський наряд частина фанатів все ж оцінила, заявивши, що образи Кароль з кожним роком стають все більш пікантними і вона може дозволити собі показати такий розкішний вигляд.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд:"дивно, що не в ночнушке".

Також Politeka писала, що розхристаний такн Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."