Спільна дочка Гаріка Харламова і Христини Асмус останнім часом проводить все більше часу з батьком, так як актриса на місяць поїхала з Москви по роботі

Як передає Politeka.net, на 1 вересня дочка Харламова і Асмус Настя пішла в школу без мами, так як Христина не змогла вирватися зі зйомок. Актриса зізналася, що мріяла про цей день кілька років, але контракт не дозволив їй вибратися в Москву.

Як відомо, зараз актриса знімається в новому шоу в Геленджику. Весь цей час Настя проводить з батьком, який після розлучення став публікувати все більше спільних фото з донькою. Так, на 1 вересня він поділився кадром, на якому обіймав дитину.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"От би і мій батя в шортах пішов на лінійку)»,"ти зміг! Поздоровлення Насті", "будеш тепер на батьківських зборах монологи зачитувати", "тато, де ваші штани? Батьківський комітет в шоці", "молодці, тато що треба", - пишуть користувачі мережі.

Ділиться Харламов і іншими спільними фото з донькою, демонструючи, що він проводить з нею багато часу. Нещодавно він опублікував фото, на якому постав в образі гусара, а поруч стояла Настя в домашній піжамі.

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