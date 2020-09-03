Совместная дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус в последнее время проводит все больше времени с отцом, так как актриса на месяц уехала из Москвы по работе
Как передает Politeka.net, на 1 сентября дочь Харламова и Асмус Настя пошла в школу без мамы, так как Кристина не смогла вырваться со съемок. Актриса призналась, что мечтала об этом дне несколько лет, но контракт не позволил ей выбраться в Москву.
Как известно, сейчас актриса снимается в новом шоу в Геленджике. Все это время Настя проводит с отцом, который после развода стал публиковать все больше совместных фото с дочкой. Так, на 1 сентября он поделился кадром, на котором обнимал малышку.
В комментариях ему оставили массу приятных слов.
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«Вот бы и мой батя в шортах пошёл на линейку)», «Ты смог! Поздравления Насте», «Будешь теперь на родительском собрании монологи зачитывать», «Папа, где Ваши штаны? Родительский Комитет в шок», «Молодцы, Папа что надо», - пишут пользователи сети.
Делится Харламов и другими совместными фото с дочкой, демонстрируя, что он проводит с ней много времени. Недавно он опубликовал фото, на котором предстал в образе гусара, а рядом стояла Настя в домашней пижаме.
Напомним, что Харламов озадачил видом в женском корсете и парике, Асмус не позавидуешь: «Новая Кончита Вурст».
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