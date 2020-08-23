Російський комік Гарік Харламов насмішив фанатів новою витівкою

Як передає Politeka.net, в Instagram артиста з'явився уривок з фільму "Аквамен", в який за допомогою програми вмонтували його обличчя. Правда, Харламов вирішив вибрати жіночу роль і приміряв на себе роль Мери, яку зіграла актриса Ембер Херд. В результаті, на Гаріку красувався жіночий корсет і червона перука.

"Проби на "Аквамена". Завалив. Жіночі ролі погано даються", - підписав актор відео.

За пару годин його пост подивилися майже 500 тисяч разів. У коментарях залишили масу смішних відгуків.

"Тимуру порадь, на роль другого плану", «А ви з Момоа нічо так виглядаєте», «Асмус не позаздриш, жити з таким чоловіком», «Гарік вогненний», «це Гузєєва порчу навела, так би не завалив», «Нова Кончіта Вурст», «Ну хз Гарік ти топчик)))», «я знав, що ти мужик прикольний.. Виявляється ти і баба нчіе так)", - пишуть люди.

Як відомо, цього літа Гарік Харламов і Христина Асмус повідомили про своє розлучення. У них залишилася спільна дочка, заради якої вони зберегли теплі взаємини.

Раніше ми писали, що Гарік Харламов поділився результатом передбачення з програми. Йому напророкували дружину блогершу і п'ятьох дітей.

Нагадаємо, що Харламов після розлучення з Асмус помірявся "багатствами" з відомими музикантами: "у тебе найменший".

Як повідомляла Politeka, Харламов повідомив про позашлюбних дітей після розлучення з Асмус, з'явилися фото: "дуже не до речі".

Також Politeka писала, що Харламову знайшли, ким замінити Христину Асмус, від красуні очей не відірвати: "Ух, який бутон!".