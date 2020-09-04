Курс валют в Україні 4 вересня здивує українців різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net, про це стало відомо зі свіжого прогнозу Нацбанку України.

Згідно з даними, в п'ятницю, 4 вересня, 1 долар можна буде купити за 27,69 гривень, в той час, як днем раніше його продавали за 27,64 гривні. Таким чином, долар посилив позиції, хоч і незначно.

Євро, навпаки, здасть позиції. Якщо 3 вересня 1 євро можна було купити за 32,799 гривень, то 4 вересня євро здав позиції до 32,73 гривні.

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Додамо, що 3 вересня в НБУ дали брифінг, на якому заступник голови фінрегулятора Юрій Гелетій заявив, що до кінця 2020 року серйозних коливань з курсом не буде. Якщо ж будуть проблеми з курсом, Нацбанк втрутиться і вживатиме заходів, щоб налагодити ситуацію.

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На даний момент, як відомо, в Україні діє гнучкий валютний курс. Це означає, що НБУ не втручається в питання формування курсу, а також не встановлює фіксований курс. Це, на думку аналітиків НБУ, допомагає уникнути накопичення дисбалансів в економіці.

Раніше ми писали, що українські економісти також не очікують серйозних курсових коливань на валютному ринку до кінця року.

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Нагадаємо, що виплата по боргу МВФ боляче вдарить по долару: з'ясувалося, яким буде курс гривні у вересні.

Як повідомляла Politeka, яким буде курс валют до кінця року, в НБУ озвучили прогноз: до чого готуватися українцям.

Також Politeka писала, що долар знову тисне гривню, Нацбанк оновив курс валют в Україні: до чого готуватися.