Стало відомо, що очікує курс долара в перший місяць осені

Про це пише Сьогодні.

Експерти не сумніваються, що у вересні гривня зможе зміцнитися по відношенню до долара, і зупиниться на позначці в 26-27 грн/$.

За словами аналітика Вадима Бардася, від девальвації гривню зупиняє Нацбанк.

"Зокрема, в Україні не спостерігається різкого зростання грошової маси через збільшення обсягів державного боргу, як це відбувалося в березні і травні, в період піку фінансової кризи, коли за місяць в грошовий обіг потрапляло більше 45 млрд гривень. Крім того, на підтримку національної грошової одиниці складається і ситуація в глобальній економіці – в липні завершилося зниження вартості зернових, а відновлення на ринку металів почалося ще в квітні-травні поточного року. Зокрема, курс долара продовжить знижуватися, очікується зниження вартості американської валюти до 26-27 гривень", — озвучив свій валютний прогноз Бардась.

Інший аналітик Галина Хейло, у свою чергу, прогнозує, що в перший місяць осені курс долара може підвищитися до 28 грн/$.

Більш того, на курс долара може серйозно вплинути пікова виплата України за держборгом для МВФ.

"Можливе незначне підвищення курсу, яке може бути пов'язане з сезонними зміни: підготовка і початок опалювального сезону, накопичення замовлень на логістичних складах, а також чи достатньо буде активний продаж валюти експортерами, в тому числі зростання надходжень валютної виручки аграріям в період збору основних експортних культур. Варто нагадати, що на курс може вплинути той факт, що Україну чекає пікова виплата за державним боргом для МВФ, і вона випадає на вересень. Також Україна зобов'язана виплатити 1,4 млрд доларів за єврооблігаціями", - підкреслила експерт у спілкуванні з журналістами.

Варто відзначити, що сьогоднішні валютні торги почнуться з серйозних стрибків.

Так, курс долара на міжбанку почне плавання з +8,6 грн, а євро - +16,16 грн.

Нацбанк, у свою чергу, на сьогодні, 1 вересня, встановив наступні курси валют:

100 доларів – 2756,18 гривні;

100 євро - 3289,5 гривні.

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