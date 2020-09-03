В НБУ розповіли, чого чекають від курсу валюти до кінця 2020 року

Заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій під час брифінгу запевнив українців, що значних коливань курсу до кінця цього року не очікується. Якщо ж будуть ситуації, коли курс різко почне рости, НБУ готовий і буде втручатися в ситуацію на валютному ринку.

У фінрегуляторі відзначили, що НБУ і далі буде працювати в режимі гнучкого валютного курсу. Встановлювати фіксований курс валют в Нацбанку не планують, так як вважають, що гнучке курсоутворення дозволяє уникнути накопичення дисбалансів в економіці.

Однак, якщо на ринку виникнуть серйозні коливання, НБУ буде вживати заходів для їх згладжування.

Варто відзначити, що, на думку фінансових аналітиків, сильного знецінення української гривні до кінця року чекати не варто. Звичайно, курс валют може різко зміниться через політичну кризу або серйозні проблеми, викликані карантином. Однак, на думку аналітиків, до кінця 2020 року курс не опуститься нижче 27-30 гривень за долар.

Додамо, що восени гривня традиційно втрачає позиції після літнього зміцнення, а приблизно з лютого знову зміцнюється. Такі курсові коливання спостерігаються з року в рік.

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