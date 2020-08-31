На світовому ринку намітився новий "валютний король"

Про це пише Сьогодні.

Євро примудрилося піднятися в ціні на 12% на тлі пандемії китайського вірусу, і це ще не межа.

За словами аналітиків, європейська валюта зростає не тільки завдяки діям самого ЄС, але через політику Федрезерву США, який помітно послабив долар.

"Стратеги Mizuho International удостоїли Євро титулу "короля валют " - нагороди, яка зазвичай зарезервована для долара. Причиною стала невизначеність у зв'язку з президентськими виборами в США, яка допомагає ще більше підвищити привабливість європейських активів", – підкреслюють авторитетні аналітики.

Якщо зараз євровалюта торгується на рівні $1,19, але в майбутньому цей показник може піднятися до $1,25 після того, як в США пройдуть президентські вибори.

"Перемога суперника президента Дональда Трампа Джо Байдена може завдати шкоди американській валюті, оскільки кандидат від Демократичної партії закликав підвищити податки для багатших американців і збільшити федеральні витрати. А Байден лідирує, згідно з даними соцопитувань", - попереджають експерти у своєму прогнозі.

На руку євровалюті також грають і оптимістичні очікування інвесторів щодо відновлення європейської економіки після затяжної пандемії китайського вірусу.

"Ми очікуємо, що економіка єврозони буде краще інших країн, і вважаємо, що євро недооцінений в міжнародних портфелях", – сказано в прогнозі.

Що стосується курсів долара і євро в Україні, то на 31 Серпня вони встановлені на наступному рівні:

100 доларів – 2747,59 грн;

100 євро - 3273,34 грн.

А ось російський рубль навпаки, чекає грандіозне падіння. Десять рублів можна буде купити за 3,65 грн.

Раніше ми вже розповідали про можливу відмову від долара. На такий крок можуть піти Китай і Росія у своїх двосторонніх угодах.

Країни поступово знижують використання долара в своєму товарообігу і зараз цей показник досягає вже 46%, в той час як ще в 2015 році він становив 90%.

Справа в тому, що США можуть ввести жорсткі санкції проти Піднебесної, аж до відключення системи SWIFT, тому зараз банкам пропонують переходити на китайську систему банківських переказів CIPS.

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