Українська телеведуча Ольга Фреймут продовжує інтенсивно тренуватися для проекту" Танці з зірками", незважаючи на хворобу

На своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" зірка показала фрагмент репетиції з партнером по шоу, хореографом Іллею Падзіною, передає Politeka.net. В її сторіз з'явилося відео, на якому пара танцює у дворі на тлі буйної зелені. Спочатку Ілля і Ольга взялися за руки, потім зробили кілька запальних па і зникли з кадру в обнімку - в цей момент ведуча тісно притулилася до свого тренера.

Раніше стало відомо, що Фреймут захворіла китайським вірусом. Її участь в шоу опинилася під загрозою, проте організатори дозволили парі виступити Дистанційно. Ольга та Ілля знайшли свій танцпол у дворі будинку телеведучої. Тепер партнери готуються до наступного виступу і плекають надію, що воно відбудеться вже на загальних умовах.

"Ми тільки що потренувалися. Дві години тренувалися. Навіть з'їли ланч. Дуже хочемо в неділю вийти на паркет. Але поки ми на свіжому повітрі тренуємося", - розповіла Фреймут в одній зі своїх сторіз в соціальній мережі. Ілля Падзіна додав: "Дуже сподіваюся, що у нас буде можливість вийти на паркет в неділю до наших колег, до наших суддів і показати наш новий танець".

Нагадаємо, що Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "танцях з зірками", пристрасті розпалюються: "навіщо?".

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