28-річна сестра популярної співачки Світлани Лободи похвалилася спортивною красою під час активного відпочинку на пляжі

Як повідомляє Politeka.net, Ксенія виклала в соцмережі "Instagram" свої курортні фото, для яких позувала біля самого моря. Як зазначено в геолокації, зараз дівчина проводить час в Юрмалі, Латвія.

На першому знімку Ксенія Лобода відображена верхи на велосипеді, вона сперлася руками об кермо, сперлася ногою об пісок і з радісною посмішкою дивиться вдалину. Для велопрогулянки красуня одягла обтягуючі спортивні штани і білу футболку, а волосся зібрала в тугий хвіст на потилиці.

На другому фото Ксенія притулилася до свого чоловіка Артема, з яким зіграла весілля в липні цього року. Чоловік одягнений в зелену футболку з яскравим малюнком і сірі шорти, він притримує рукою велосипед, щоб той не впав.

"Світ - прекрасне місце. За нього варто боротися.

Ернест м. Хемінгуей", - процитувала письменника Ксенія і заслужила багато лайків, навіть Світлана Лобода не втрималася і поставила позначку "Мені подобається".

Нещодавно Ксенія відзначила 28-й день народження. Знаменита сестра привітала дівчину зі святом і навіть поділилася спільним фото. На ньому Світлана відображена в коротких джинсових шортах і чорному корсеті з білою обробкою.

Нагадаємо, що молодша сестра Лободи в незвичайному ТОПі показала свої форми у всій красі: можна тільки позаздрити.

Як повідомляла Politeka, Лобода в занадто тісному корсеті влаштувала спекотні танці перед камерою:"ніби знову 20".

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