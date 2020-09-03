Відповідне рішення 3 вересня підтримала Верховна Рада

Як передає Рoliteka.net, мова про електроенергію. Відтепер тарифи для побутових потреб ОСББ та ЖЕКів будуть такі ж, як і для населення: за світло у дворах, ліфтах та під'їздах, таким чином, доведеться платити менше.

Раніше електроенергію для освітлення прибудинкових територій купували за цінами для побутових споживачів, які вищі. Тепер ситуація зміниться. До того ж за тарифами для населення споживатимуть електроенергію і котельні, розташовані всередині або на даху житлового будинку, гуртожитки переселенців та релігійні організації.

Нагадаємо, в цей час в Україні зростають тарифи на газ. Представник "Нафтогазу" Максим Рабінович розповів в ефірі одного з центральних телеканалів, що буде з цінами на газ для побутових споживачів в опалювальний сезон.

"Ціни на блакитне паливо зростають. Традиційно в літній період вони навпаки - падають. Буквально 2-3 місяці тому ми бачили рекордне падіння за 15 років у світі і в Україні, в тому числі. Ціна була менше 3 грн. Зараз йде сезонне зростання, і це абсолютно природно", - зазначив Рабінович. - "Ціна зараз коригується, так як на світових хабах і на європейських йде зростання. Хочу нагадати, що ця ціна вдвічі менша, ніж у 2019 році. Є індикатори і фактори впливу, які не дають рости більше. У сховищах України більш ніж 25 млрд кубів газу. Це дає нам надію, що значного зростання не буде в цьому році".

Проте, згідно з макропрогнозом Мінекономіки, блакитне паливо для населення повинно зрости на 19% в 2021 році, 24% в 2022 році і 6% в 2023 році.

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