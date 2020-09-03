Соответствующее решение 3 сентября поддержала Верховная Рада

Как передает Рoliteka.net, речь об электроэнергии. Отныне тарифы для бытовых нужд ОСМД и ЖЭКов будут такие же, как и для населения: за свет во дворах, лифтах и ​​подъездах, таким образом, придется платить меньше.

Ранее электроэнергию для освещения придомовых территорий покупали по ценам для бытовых потребителей, которые выше. Теперь ситуация изменится. К тому же по тарифам для населения потреблять электроэнергию и котельные, расположенные внутри или на крыше жилого дома, общежития переселенцев и религиозные организации.

Напомним, в это время в Украине растут тарифы на газ. Представитель "Нафтогаза" Максим Рабинович рассказал в эфире одного из центральных телеканалов, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей в отопительный сезон.

"Цены на голубое топливо растут. Традиционно в летний период они наоборот - падают. Буквально 2-3 месяца назад мы видели рекордное падение за 15 лет в мире и в Украине, в том числе. Цена была меньше 3 грн. Сейчас идет сезонный рост, и это совершенно естественно", - отметил Рабинович. - "Цена сейчас корректируется, так как на мировых хабах и на европейских идет рост. Хочу напомнить, что эта цена вдвое меньше, чем в 2019 году. Есть индикаторы и факторы влияния, которые не дают расти больше. В хранилищах Украины более чем 25 млрд кубов газа. Это дает нам надежду, что значительного роста не будет в этом году".

Тем не менее, согласно макропрогнозу Минэкономики, голубое топливо для населения должно вырасти на 19% в 2021 году, 24% в 2022 году и 6% в 2023 году.

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