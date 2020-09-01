Украинцы могут остаться без отопления

Об этом в эфире телеканала ZIK предупредил эксперт Виталий Скаршевский, пишет Politeka.net.

По его словам, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.

Скаршевский предупредил, что Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.

"Опять может быть провал подготовки, потому что накопились огромные долги на газовом рынке. Они уже превысили 114 миллиардов гривен, включая долги населения за природный газ, также включая и долги теплокоммунэнерго за природный газ в сумме 70 млрд грн. Без решения этой проблемы теплокоммунэнерго не смогут нормально подготовиться к зиме. Тут или придется – уверен, что этого не будет, – чтобы решить эту долговую проблему, повышать тарифы в 2-2,5 раза, или срыв отопительного сезона, или списание все же наконец по принципу и по примеру рынка электроэнергии этих долгов теплокоммунэнерго. Тогда как – то можно будет к зиме, к отопительному сезону подготовиться", - предупредил аналитик в эфире телеканала.

Подытоживая, Виталий Скаршевский добавил, что соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде, поэтому теперь все зависит от парламентариев.

Отметим, что в июле 2020 года украинцы заплатили 9,3 млрд гривен за услуги ЖКХ.

При этом начисления с учетом электроэнергии составляли 7,8 млрд.

По информации Госслужбы статистики, на конец июля задолженность населения по оплате услуг ЖКХ составила 55,8 млрд грн по сравнению с 57,9 млрд грн в июне.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры: "за газ на 20% больше, за воду...".

Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.