Украинцы могут остаться без отопления
Об этом в эфире телеканала ZIK предупредил эксперт Виталий Скаршевский, пишет Politeka.net.
По его словам, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.
Скаршевский предупредил, что Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.
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"Опять может быть провал подготовки, потому что накопились огромные долги на газовом рынке. Они уже превысили 114 миллиардов гривен, включая долги населения за природный газ, также включая и долги теплокоммунэнерго за природный газ в сумме 70 млрд грн. Без решения этой проблемы теплокоммунэнерго не смогут нормально подготовиться к зиме. Тут или придется – уверен, что этого не будет, – чтобы решить эту долговую проблему, повышать тарифы в 2-2,5 раза, или срыв отопительного сезона, или списание все же наконец по принципу и по примеру рынка электроэнергии этих долгов теплокоммунэнерго. Тогда как – то можно будет к зиме, к отопительному сезону подготовиться", - предупредил аналитик в эфире телеканала.
Подытоживая, Виталий Скаршевский добавил, что соответствующий проект закона уже зарегистрирован в Верховной Раде, поэтому теперь все зависит от парламентариев.
Отметим, что в июле 2020 года украинцы заплатили 9,3 млрд гривен за услуги ЖКХ.
При этом начисления с учетом электроэнергии составляли 7,8 млрд.
По информации Госслужбы статистики, на конец июля задолженность населения по оплате услуг ЖКХ составила 55,8 млрд грн по сравнению с 57,9 млрд грн в июне.
Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.
Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры: "за газ на 20% больше, за воду...".
Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.