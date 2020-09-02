Стало известно, сколько простым украинцам придется платить за газ

Об этом пишет тематическое издание Газправда.

В частности, в сети были раскрыты новые тарифы на голубое топливо для населения. По сравнению с предыдущим месяцем, расценки увеличились на одну гривну.

Так, газсбыты, которые пользуются брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с последним месяцем лета.

Согласно законодательству, эти компании сообщили об изменении цены с опозданием, ведь они обязаны делать это за 5 дней до наступления нового месяца поставки.

"Клиенты газзбытов узнали сентябрьскую цену со значительным опозданием, да и то - только после напоминаний от регулятора - НКРЭКУ. Нацкомиссия уже сообщила о предстоящих проверках и возможных штрафах для нарушителей", - говорится в сообщении.

Нафтогаз, в свою очередь, предлагает украинцам кубометр газа за 4,7 гривен. Цены остальных поставщиков, услугами которых пользуются простые украинцы, колеблются от 4,39 грн до 7 грн за кубометр.

Ранее мы рассказывали, что отопительный сезон в Украине под угрозой срыва.

По словам эксперта Виталия Скаршевского, из-за больших долгов подготовка к отопительному сезону в Украине может быть провалена. Только на газовом рынке задолженность составляет 114 млрд.

Скаршевский предупредил, что Украина может встретиться с серьезными проблемами уже осенью этого года.

Напомнить, массовое сокращение субсидий в Украине, рост тарифов на коммуналку не помеха.

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, украинцам назвали колоссальные цифры

Также Politeka писала, что начисление субсидий по-новому, в Минсоцполитики уже предупредили.