Джамала показала, як розслабляється в спеку в легкій сукні

Популярна українська співачка поділилася сонячними фотографіями в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Джамала позує на вулиці під жарким сонцем. На ній легкої бежеве плаття в горошок з глибоким вирізом на грудях. Наряд чудово підкреслив фігуру співачки а декольте додало образу родзинки.

Зірка додала в свій образ трохи прикрас, а волосся залишила розпущеним, дозволивши їм вільно майоріти на вітрі.

В руках у співачки можна помітити келих з прохолодним напоєм.

"Якось захотілося у відпустку і на ручки. Вип'ю просто холодної кави, може, полегшає", - написала зірка.

Її шанувальники активно коментують новий пост.

"Класно виглядаєш», «Прекраснаааяя», «Красотулька", " яке гарне плаття. Яка красива Джамала", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Джамала привітала всіх українців з Днем Незалежності в оригінальному вбранні.

На фотографіях Джамала відображена в білосніжній пишній сукні Максі, з рукавами-ліхтариками і білим корсетом. При цьому головною родзинкою вбрання можна назвати відверте декольте, яке прекрасно підкреслило пишний бюст артистки.

Образ Джамала доповнила хвилястим укладанням і ніжним макіяжем. На шиї у неї ніжне намисто. У той же час знайшлися і ті, кому такий вигляд співачки на святкуванні Дня Незалежності здався занадто відвертим.

Нагадавши, розкішна Джамала в купальнику засвітила всю свою сім'ю:»Сестричка красуня нереальна".

Як повідомляла Politeka, Джамала одягла пишне вбрання і зробила несподіване зізнання.

Також Politeka писала, що Джамалу, що затьмарила Кароль і Полякову, змусили виправдовуватися за понад відверте декольте.