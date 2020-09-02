Такий ви її ще не бачили

Популярна українська виконавиця Мішель Андраде похвалилася розкішною фігурою в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"🔥який вибереш ти?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Андраде позує в шкіряному плащі, який вирішила ефектно розкрити. Під ним, як можна помітити, у співачки лише облягаючий боді й ланцюги.

На інших кадрах Андраде позує все в тому ж вбранні, елегантно присівши. Доповнювали образ знаменитості гарний макіяж і зачіска.

"Ой-ой-ой, гаряче то як», «вау, це дуже круто", " ти звичайно вогонь, як не крути. Але твою ж на ліво... Що це надіто?😧 Коротше кажучи, я вибираю друге", "нікого красивіше я не бачила«,» образ гармата«,» боже, Ти прекрасна«,» ух ти, яка краса", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, українська виконавиця Мішель Андраде вразила розкішшю в красивому вбранні

Дівчина була в тісному корсеті бежевого кольору, який підкреслив її невелику, але акуратну груди. Зверху красуня накинула яскравий рожевий піджак.

Нагадаємо, що Мішель Андраде рвонула з дочкою Потапа в Одесу і спокусила пікантним розрізом: «Тепер я буду...».

Як повідомляла Politeka, підопічна Потапа з грайливим декольте стиснула руки, показавши пружні форми: "Ох, як здорово!».

Також Politeka писала, що Мішель Андраде блиснула пружностями в пікантних позах: ідеальний ракурс.