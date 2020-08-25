Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде поразила роскошью в красивом наряде

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала короткий ролик, на котором подразнила фанатов пикантными кадрами. Девушка была в тесном корсете бежевого цвета, который подчеркнул ее небольшую, но аккуратную грудь. Сверху красотка накинула яркий розовый пиджак. Макияж Мишель заслуживает отдельного внимания. Девушке сделали яркие розовые глаза с черными стрелками и стразами. Она эффектно крутилась и позировала на камеру.

За час видео Андраде посмотрели более 20 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу приятных комплиментов.

«Прикольная девочка! Грудь чуть чуть доделать и будет бомба, это по телу!!! А так сплошной позитив, очень нравишься, повезло Потапу! Удачи тебе, пусть у тебя всё в жизни получается!!! Я от души!!)», «Это самая красивая артистка Украины- точно!», «Разве можно быть настолько красивой???», «Барби наша», «Мы гордимся тобой», «Мишелька, ты очень офигенная, сладенькая и красивая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде сверкнула фигурой в крошечном купальнике нежного розового цвета. Девушка засветила свою фигуру во всей красе.

Напомним, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».

Как сообщала Politeka, подопечная Потапа с игривым декольте сжала руки, показав упругие формы: «Ох, как здорово!».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде сверкнула упругостями в пикантных позах: идеальный ракурс.