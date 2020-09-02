Популярна російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської бізнесвумен Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в наряді з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Почала свій день правильно: поснідала, почитала книгу, зайнялася спортом, і кінцевого погуляла з друзями», - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Квітко позує в наряді з декольте, яке вирішила елегантно приспустити, посвітивши ідеальною фігурою.

«Вона збільшує мій графік справ своїми гарячими відео», «крута крихітка», «і що цей енергетик збільшує?», «гарного тобі вечора, крихітко», « ось це у тебе принади. Чудо», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, вразила видом бюста в короткій куртці.

Близько шести років тому модель зареєструвалася в Instagram і почала публікувати в соціальній мережі свої фото, причому більшість з них зроблені в певному стилі. Дівчині подобається дивувати образами в бікіні, тому вона приміряє самі незвичайні зі всіляких дизайнів і вражає публіку кожен раз провокативними позами.

Однак, іноді Квітко ділиться і простими домашніми фото або Селфі з відпочинку. На одному з таких пишногруда модель безсоромно розстебнула куртку, під якою зовсім не було білизни і показала свої чесноти на камеру. При цьому пружні груди Насті навряд чи були прикриті одягом, втім, дівчина зовсім не зніяковіла настільки пікантного кадру.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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