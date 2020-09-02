Популярная российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской бизнесвумен Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Начала свой день правильно: позавтракала, почитала книгу, занялась спортом, и конечного погуляла с друзьями», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Квитко позирует в наряде с декольте, которое решила элегантно приспустить, посветив идеальной фигурой.

«Она увеличивает мой график дел своими горячими видео», «крутая малышка», «и что этот энергетик увеличивает?», «хорошего тебе вечера, малышка», «вот это у тебя прелести. Загляденье», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, поразила видом бюста в короткой куртке.

Около шести лет назад модель зарегистрировалась в Инстаграм и начала пубилковать в социальной сети свои фото, причем большинство из них сделаны в определенном стиле. Девушке нравится удивлять образами в бикини, поэтому она примеряет самые необычные из всевозможных дизайнов и поражает публику каждый раз провокативными позами.

Однако, иногда Квитко делится и простыми домашними фото или селфи из отдыха. На одном из таких пышногрудая модель бесстыдно расстегнула куртку, под которой совсем не было белья и показала свои достоинства на камеру. При этом упругая грудь Насти едва ли была прикрыта одеждой, впрочем, девушка совсем не смутилась столь пикантного кадра.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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