Особисте життя знаменитостей майже завжди знаходиться у всіх на виду

Іноді, буває, що можуть спливти цікаві деталі, але, ймовірно, це не бентежить знаменитостей, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з зірками, які швидко знайшли заміну своїм колишнім.

Бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер три роки зустрічалася з репером Tyga. Зірка дізналася, що коханий їй зраджував, тому вирішила розлучитися.

До слова, відносини пари завжди були непростими. Кайлі і Tyga багато разів розлучалися і сходилися.

Через лише кілька тижнів після остаточного розриву, Дженнер почала зустрічатися з репером Тревісом Скоттом, від якого народила дочку, Стормі.

Модель Ірина Шейк після розриву відносин з футболістом Кріштіану Роналду, з яким пробула п'ять років, майже відразу знайшла йому заміну. У тому ж році зірка почала відносини з актором Бредлі Купером.

Співачка Ані Лорак після офіційного розставання з чоловіком, Муратом Налчаджиоглу, також довго не була одна. Зірка після 10-річного шлюбу публікувала у своєму акаунті знімки з іншим чоловіком і всіляко натякала, що вона невільна. Пізніше стало відомо, що співачка зустрічається з продюсером Єгором Глібом.

Телеведуча Ксенія Собчак і актор Максим Віторган не давали ні натяку, що в їхньому шлюбі щось не так. Однак у пресі раз у раз з'являвся слух, що зірка крутить роман з режисером, Костянтином Богомоловим. Пізніше подружжя зробило заяву про розставання, Собчак почала відкрито зустрічатися з Богомоловим і швидко вийшла за нього заміж.

Співачка Лоліта після гучного розлучення з п'ятим чоловіком, Дмитром Івановим, також довго не страждала. Зірка не тільки сильно схудла, але і закрутила новий роман.

Однак, артистка не розкриває ім'я нового коханого, адже він не медійна людина, а також багато працює.

Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер натягнула крихітний купальник до непристойності.

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