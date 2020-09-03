Особисте життя знаменитостей майже завжди знаходиться у всіх на виду 

Іноді, буває, що можуть спливти цікаві деталі, але, ймовірно, це не бентежить знаменитостей, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з зірками, які швидко знайшли заміну своїм колишнім.

Бізнесвумен і модель Кайлі Дженнер три роки зустрічалася з репером Tyga. Зірка дізналася, що коханий їй зраджував, тому вирішила розлучитися. 

До слова, відносини пари завжди були непростими. Кайлі і Tyga багато разів розлучалися і сходилися. 

Через лише кілька тижнів після остаточного розриву, Дженнер почала зустрічатися з репером Тревісом Скоттом, від якого народила дочку, Стормі.

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Модель Ірина Шейк після розриву відносин з футболістом Кріштіану Роналду, з яким пробула п'ять років, майже відразу знайшла йому заміну. У тому ж році зірка почала відносини з актором Бредлі Купером.

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Співачка Ані Лорак після офіційного розставання з чоловіком, Муратом Налчаджиоглу, також довго не була одна. Зірка після 10-річного шлюбу публікувала у своєму акаунті знімки з іншим чоловіком і всіляко натякала, що вона невільна. Пізніше стало відомо, що співачка зустрічається з продюсером Єгором Глібом.

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Я благодарю всю команду, которая трудилась над созданием видео «Твоей любимой». Это настоящее маленькое кино — ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Director: @radislav DOP: Grigory Veksler Producer: Igor Grekov Style Ani Lorak: Kristina Kasap Dress Ani Lorak: @svale_store, @atelierbiser Style actors: Anna Us MakeUp Ani Lorak: @horbunova_muah Hair style Ani Lorak: @natfomi MUAH actors: Anna Benderina, Angelina Pehova Casting: Maxim Korolev, Svetlana Shukshina Actors: Sofia Nalcacioglu, Iosif Sharuif, Edvard Brioni, Valeriya Shutovskaya, Yuliya Kamneva, David Niamedi, Yana Zaslavskaya, Daria Kondratyeva, Elina Gallyamova, Viktor Pipa, Irina Belysheva Photo Backstage: @yana_kruglyak_ Video Backstage: Pavel Aslanov Edit: Roman Rychkov Color: Anrii Adler VFX: Ivan Borodai Digital make up: Anastasia Kanarskaya

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Телеведуча Ксенія Собчак і актор Максим Віторган не давали ні натяку, що в їхньому шлюбі щось не так. Однак у пресі раз у раз з'являвся слух, що зірка крутить роман з режисером, Костянтином Богомоловим. Пізніше подружжя зробило заяву про розставання, Собчак почала відкрито зустрічатися з Богомоловим і швидко вийшла за нього заміж. 

Співачка Лоліта після гучного розлучення з п'ятим чоловіком, Дмитром Івановим, також довго не страждала. Зірка не тільки сильно схудла, але і закрутила новий роман. 

Однак, артистка не розкриває ім'я нового коханого, адже він не медійна людина, а також багато працює. 

Нагадавши, фігуриста Кайлі Дженнер натягнула крихітний купальник до непристойності.

Як Politeka писала, що Кайлі Дженнер в бікіні показала, що означає Райське задоволення.

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер ледве вмістила розкішний розмір в крихітний топ.