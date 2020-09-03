Личная жизнь знаменитостей почти всегда находится у всех на виду 

Иногда, бывает, что могут всплыть интересные детали, но, вероятно, это не смущает знаменитостей, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые быстро нашли замену своим бывшим.

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер три года встречалась с рэпером Tyga. Звезда узнала, что возлюбленный ей изменял, поэтому решила расстаться. 

К слову, отношения пары всегда были непростыми. Кайли и Tyga много раз расставались и сходились. 

Спустя лишь несколько недель после окончательного разрыва, Дженнер начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого родила дочь, Сторми.

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Модель Ирина Шейк после разрыва отношений с футболистом Криштиану Роналду, с которым пробыла пять лет, почти сразу нашла ему замену. В том же году звезда начала отношения с актером Брэдли Купером.

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Певица Ани Лорак после официального расставания с мужем, Муратом Налчаджиоглу, также долго не была одна. Звезда после 10-летнего брака публиковала в своем аккаунте снимки с другим мужчиной и всячески намекала, что она несвободна. Позже стало известно, что певица встречается с продюсером Егором Глебом.

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Я благодарю всю команду, которая трудилась над созданием видео «Твоей любимой». Это настоящее маленькое кино — ода о чувстве, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Director: @radislav DOP: Grigory Veksler Producer: Igor Grekov Style Ani Lorak: Kristina Kasap Dress Ani Lorak: @svale_store, @atelierbiser Style actors: Anna Us MakeUp Ani Lorak: @horbunova_muah Hair style Ani Lorak: @natfomi MUAH actors: Anna Benderina, Angelina Pehova Casting: Maxim Korolev, Svetlana Shukshina Actors: Sofia Nalcacioglu, Iosif Sharuif, Edvard Brioni, Valeriya Shutovskaya, Yuliya Kamneva, David Niamedi, Yana Zaslavskaya, Daria Kondratyeva, Elina Gallyamova, Viktor Pipa, Irina Belysheva Photo Backstage: @yana_kruglyak_ Video Backstage: Pavel Aslanov Edit: Roman Rychkov Color: Anrii Adler VFX: Ivan Borodai Digital make up: Anastasia Kanarskaya

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Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган не давали ни намека, что в их браке что-то не так. Однако в прессе то и дело появлялся слух, что звезда крутит роман с режиссером, Константином Богомоловым. Позже супруги сделали заявление о расставании, Собчак начала открыто встречаться с Богомоловым и быстро вышла за него замуж. 

Певица Лолита после громкого развода с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, также долго не страдала. Звезда не только сильно похудела, но и закрутила новый роман. 

Однако, артистка не раскрывает имя нового возлюбленного, ведь он не медийный человек, а также много работает. 

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия.

Как Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ.