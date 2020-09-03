Личная жизнь знаменитостей почти всегда находится у всех на виду

Иногда, бывает, что могут всплыть интересные детали, но, вероятно, это не смущает знаменитостей, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся со звездами, которые быстро нашли замену своим бывшим.

Бизнесвумен и модель Кайли Дженнер три года встречалась с рэпером Tyga. Звезда узнала, что возлюбленный ей изменял, поэтому решила расстаться.

К слову, отношения пары всегда были непростыми. Кайли и Tyga много раз расставались и сходились.

Спустя лишь несколько недель после окончательного разрыва, Дженнер начала встречаться с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого родила дочь, Сторми.

Модель Ирина Шейк после разрыва отношений с футболистом Криштиану Роналду, с которым пробыла пять лет, почти сразу нашла ему замену. В том же году звезда начала отношения с актером Брэдли Купером.

Певица Ани Лорак после официального расставания с мужем, Муратом Налчаджиоглу, также долго не была одна. Звезда после 10-летнего брака публиковала в своем аккаунте снимки с другим мужчиной и всячески намекала, что она несвободна. Позже стало известно, что певица встречается с продюсером Егором Глебом.

Телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган не давали ни намека, что в их браке что-то не так. Однако в прессе то и дело появлялся слух, что звезда крутит роман с режиссером, Константином Богомоловым. Позже супруги сделали заявление о расставании, Собчак начала открыто встречаться с Богомоловым и быстро вышла за него замуж.

Певица Лолита после громкого развода с пятым мужем, Дмитрием Ивановым, также долго не страдала. Звезда не только сильно похудела, но и закрутила новый роман.

Однако, артистка не раскрывает имя нового возлюбленного, ведь он не медийный человек, а также много работает.

Напомним, фигуристая Кайли Дженнер натянула крохотный купальник до неприличия.

Как Politeka писала, что Кайли Дженнер в бикини показала, что значит райское удовольствие.

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер еле вместила роскошный размер в крохотный топ.