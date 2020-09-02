Бездіяльність Приватбанку призвела до втрати особистих коштів

Про це у своєму негативному відгуку написав незадоволений клієнт на тематичному порталі Мінфін.

За його словами, у нього з карти ще в березні 2020 року вкрали понад 460 євро, і гроші досі не повернули.

"02/03/20 з картки Приватбанку вкрали 463 Євро. Система безпеки банку не заблокувала ці кошти і подарувала шахраєві. Банк ці гроші мені не повернув. Гроші його. І поки не з'ясував хто вкрав, півроку минуло", - розповів він у негативному відгуку.

Клієнт також зазначив, що вже у вересні з його рахунку знову намагалися вкрасти особисті кошти.

"Сьогодні, о 21.40 спробували вкрасти 80$! Але невдало. Система заблокувала операцію на виведення грошей з країни", - додав він у своєму відгуку.

"Варто розуміти, що здійснення оплати можливе лише при введенні всіх даних картки та, у разі надання інформації за карткою третім особам, рекомендуємо якомога швидше її блокувати для уникнення таких прикрих ситуацій. За вашою заявкою щодо повернення коштів, операція буде оскаржена згідно правил міжнародної платіжної системи. Ми отримали відповідь на оформлену претензію. Ми надамо Вам документи, а також рекомендації щодо подальшого проведення операції оскарження...", - відреагував на скаргу представник Приватбанку в коментарях.

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