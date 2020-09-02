Бездеятельность ПриватБанка привела к потере личных средств

Об этом в своем негативном отзыве написал недовольный клиент на тематическом портале Минфин.

По его словам, у него с карты еще в марте 2020 года украли свыше 460 евро, и деньги до сих пор не вернули.

"02/03/20 с карты ПриватБанка украли 463 евро. Система безопасности банка не заблокировала эти средства и подарила мошеннику. Банк эти деньги мне не вернул. Деньги его. И пока не выяснил кто украл, полгода прошло", - рассказал он в негативном отзыве.

Клиент также отметил, что уже в сентябре с его счета снова пытались украсть личные средства.

"Сегодня, в 21.40 попытались украсть 80$! Но неудачно. Система заблокировала операцию на вывод денег из страны", - добавил он в своем отзыве.

"Стоит понимать, что осуществление оплаты возможно только при вводе всех данных карты и, в случае предоставления информации по карте третьим лицам, рекомендуем как можно скорее ее блокировать во избежание таких досадных ситуаций. По вашей заявке по возврату средств, операция будет обжалована согласно правилам международной платежной системы. Мы получили ответ на оформленную претензию. Мы предоставим вам документы, а также рекомендации по дальнейшему проведению операции обжалования...", - отреагировал на жалобу представитель ПриватБанка в комментариях.

Напомнить, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в Приватбанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, в работе терминалов сбой.