Клиенты «ПриватБанка» рассказали о том, как лишились денег при попытке использования терминала банка и так и не смогли их вернуть

Возмущенные отзывы появились на сайте Минфин, пишет Politeka.net.

Так, украинка Надежда Степановна рассказала о том, что 20 августа решила оплатить коммунальные услуги через терминал ПриватБанка. Она ввела начала вводить деньги и успела ввести 350 грн, однако пока она искала другую купюру, в терминале произошел сбой системы. Женщина сразу позвонила в банк, где ее заявку зарегистрировали и посоветовали ждать инкассации.

«Сегодня я позвонила снова на 3700, и оператор сообщил, что мою заявку отклонили, инкассация уже проведена, и мои 350 грн уже вернули только не мне, а на карточку другого человека. Цивилизованная страна, есть камеры наблюдения у банкоматов, неужели нельзя посмотреть?», - возмутилась женщина.

В банке ей ответили, что проверят эту ситуацию и свяжутся с ней позже.

«Такое возможно, если при проведении операции в терминале не была завершена работа после предыдущего клиента, а поскольку оплата была неуспешной, поэтому онлайн возврат происходит на карту авторизованного клиента», - уточнили представители ПриватБанка.

На похожий случай пожаловался и другой клиент банка.

«Я пришел пополнить свою карту в терминал Приватбанка 3400 грн. Вставил карту в терминал, Ввел свой пин код, на экране высветилась моя фамилия и я начал вносить деньги, после нажатия кнопки оплатить экран ничего не отображал, чек не был выдан. Сразу я позвонил на горячую линию банка, где мне сказали что мои деньги по ошибке системы были отправлены другому человеку и сказали, что в течение 2-5 дней разберутся с данной ситуацией», - рассказал украинец.

В итоге, спустя шесть дней ему сообщили, что деньги возвращены не будут так как он якобы начал работу с терминалом когда предыдущий клиент не завершил работу с терминалом. Теперь украинец планирует судиться с банком. Сами же сотрудники ПриватБанка написали, что эта ситуация требует тщательной проверки.

Напомним, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных: "Невозможно выплатить...".

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в ПриватБанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что оплата коммуналки в ПриватБанке обернулась бедой, клиенты в отчаянии.