Відома актриса Нур Феттахоглу, зірка "Величного століття", показала свою дитину в незвичайному вигляді

На фото Нур позувала в майці. Красуня сиділа на тлі вікна, а під одягом у неї можна побачити дитину-дочку. Дівчинка залізла під майку і видно була тільки голова. Волосся актриса вирішила зібрати у вузол, а сама посміхалася і нахилила голову над волоссям дочки. Фото вийшло дуже ніжним, якщо не сказати - інтимним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кенгуру", - лаконічно підписала смайликом фото Нур.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Подивіться на кенгуру", "Будьте терплячі, моє світло, Ваш час не так", " куди ти пішла. Така красива Нур", "Ти така красива, я дуже тебе люблю", "це відмінне фото", "мої дорогі красиві, я дуже люблю тебе, Доброго ранку", "ікона", "нехай Мій Господь зробить ваше щастя і ваші відносини вічними", "як це бути мамою", "Королева і принцеса".

Ми повідомляли, що 39-річна німецько-турецька актриса з серіалу "Величне століття" Нур Феттахоглу вразила королівським образом.

Так, на чорно-білому знімку Нур кружляла перед камерою, стоячи біля ліжка - дівчина "застигла" у вдалий момент, коли, здавалося, що ось-ось відірветься від підлоги і злетить.

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