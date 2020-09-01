Кім Кардашьян продемонструвала нову білизну на своєму ідеальному засмаглому тілі

Знаменита американська зірка реаліті-шоу і бізнесвумен поділилася великим постом, присвяченим новій колекції нижньої білизни власного бренду, в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На першому і останньому фото білизну з колекції демонструє сама Кім, а ось на інших знімках її можна побачити на інших моделях. Для себе Кім вибрала комплект світло-бежевого кольору зі зручної майки і коротких шортиків. Білизна зроблена в максимально зручному для носіння дизайні, однак це не завадило Кардашьян продемонструвати всі вигини свого тіла, а також шикарні груди в глибокому декольте.

Бежевий відтінок ідеально відтінив засмаглу шкіру красуні, додавши її образу свіжості. Кім дозволила своєму волоссю спадати на плечі великими хвилями, що зробило її вигляд більш природним.

Шанувальники зірки тут же засипали її компліментами і лайками.

Раніше ми писали, що Кім опублікувала свіжі кадри в своїх "сторіз" в Instagram, на яких постала в обтягуючій майці і штанях синього кольору.

Брюнетка з розпущеним волоссям рекламувала косметику і проводила майстер-клас, як її правильно наносити. При цьому Кардашьян без докорів сумління впритул нахилялася до камери, демонструючи апетитні "диньки", які, здавалося, ось-ось вистрибнуть з декольте. Крім того, неможливо не помилуватися її тонкою талією і крутими стегнами.

Нагадавши, пишногруда Кім Кардашьян небезпечно нахилилася в тісній маєчці.

Як повідомляла Politeka, апетитна Кардашьян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян прийняла ефектну позу в ліфчику і на шпильках.