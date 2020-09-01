Відома російська співачка Христина Орбакайте показала, як її дочка пішла в школу на 1 вересня
49-річна дочка Алли Пугачової вже багато років живе на дві країни. І хоча її чоловік Михайло Земцов неодноразово пропонував їй остаточно переїхати в США, вона поки так на це і не зважилася. Проте її молодша дочка Клавдія народилася саме в Майамі.
Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram Орбакайте показала, як дівчинка пішла в третій клас. На новому фото радісна Клавдія позує посеред вулиці в короткій чорній спідниці, білій сорочці і високих чорних гольфах. Дівчинка закинула рюкзак за плече і з посмішкою дивиться в камеру.
"Всіх з Днем знань!! А нам пора в третій клас", - підписала кадр Орбакайте.
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Її шанувальники тут же відреагували на фото. У коментарях до посту також відзначився Кіркоров, який написав: «Ну яка вона красуня».
"Як швидко йде час і наші дітки ростуть", " Така довгенька, тоненька!«,» Боже красуня наша найулюбленіша«, " Ну красуня! Просто модель!", "Фігура супер, як у мами«," ніжки мамині! Красуня!", "Розквітає дівчинка!!!! Красуня яка " « "Красотулька Клавочка успіхів у навчанні", - пишуть інші коментатори.
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