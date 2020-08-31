Украинцы ошарашены неудовлетворительным сервисом и отношением к клиенткам со стороны ПриватБанка

Об этом в своем отзыве на портале Минфин написала клиентка.

По ее словам, она хотела перевыпустить свою карточку, но ПриватБанк ей отказал в этом.

"..После отправки запроса на выпуск карты мне было отказано, потому что банк в одностороннем порядке расторг договор со мной. Операторы Приватбанка не смогли предоставить никакой информации о причинах отказа. Они предложили мне прислать Укрпочтой письмо главе Приватбанка", - пожаловалась клиентка.

Женщине также стыдно за государственный ПриватБанк, который без объяснения может разорвать сотрудничество со своими клиентами.

"Мне необходимо решить этот вопрос срочно, ведь на месте работы зарплату начисляют только на карты Приватбанка. Просто стыдно за систему, в которой с человеком беспричинно могут расторгнуть договор без предупреждений и объяснений", - резюмировала она.

"Добрый вечер! Нам жаль, что вы столкнулись с неудобствами. Мы обратились к вам в личные сообщения, чтобы предоставить ответ по вашему вопросу", - отреагировал на жалобу представитель банка.

Отметим, что это не первый случай, когда ПриватБанк без объяснений прекращает сотрудничество с клиентами.

Мужчина из Краматорска хотел обновить карточку, но услышал отказ в отделении. Остаток средств он забрал в кассе и теперь будет искать себе новый банк, пишет Страна.

Клиенты могут пойти сразу в суд, но дело может затянуться. Кроме этого, такой вариант не подойдет тем украинцам, у которых на счетах остались деньги, без которых не прожить.

Клиентам советуют также обращаться в НБУ, чтобы в случае проверки государственный ПриватБанк был наказан.

"Срок проверки займет около месяца, в отличие от судебного процесса, который может затянуться на несколько лет", - предупредил юрист Николай Максимов.

Напомнить, ПриватБанк блокирует счета, украинцы остались без отпускных.

Как сообщала Politeka, счета блокируются после перевода денег, в Приватбанке ошарашили решением.

Также Politeka писала, что ПриватБанк оставил украинцев без денег, в работе терминалов сбой.