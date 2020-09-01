Раскрыты новые правила взаимодействия банков с клиентами во время работы с наличкой

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Соответствующие нормы прописаны в постановлении госрегулятора, которое вступило в силу с сегодняшнего дня.

Новым документом НБУ уточнил определение ряда признаков износа и повреждения банкнот.

С 1 сентября все украинские банки могут принимать и передавать значительно изношенные банкноты для исследования в центральный банк.

По информации пресс-службы, Нацбанк также распространил на инкассаторские компании требования, которые раньше выполняли только банки и которые касаются исключения и передаваемости сомнительных банкнот для проведения исследований в НБУ.

Новым постановлением была отменена норма о рассылке НБУ плакатов и буклетов с описанием банкнот (монет), поскольку на официальном портале регулятора размещается их электронная версия.

По распоряжению НБУ банки и инкассаторские компании также обязаны проводить учебные мероприятия с целью повышения уровня знаний работников, которые вынуждены работать с наличными средствами.

Ранее мы рассказывали о новых правилах НБУ в сфере перевода средств.

В частности, государственный регулятор хочет установить четкие требования к участникам платежного рынка, которые затрагивают развитие системы защиты информации и кибербезопасности, и порядок действий при обнаружении кибератак, снижающих надежность функционирования платежных систем.

А нововведения, которые заранее анонсировали в пресс-службе НБУ, затронут платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины, операторов услуг платежной инфраструктуры, участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами или нерезидентами Украины.

Напомним, Новый удар по наличке, Нацбанк озвучил правила с 1 сентября

Как сообщала Politeka, Нацбанк заявил о кардинальных изменениях с 1 сентября, коснется многих

Также Politeka писала, что НБУ ввел в оборот новые деньги после скандала с монетами, как они выглядят