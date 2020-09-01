Модель Сьюзі Кортез, яка володіє найкрасивішими сідницями в світі, вбралася в непристойний наряд і похвалилася формами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Привіт, мої крихти...", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Сьюзі Кортез позує напівсидячи в прозорому боді і латексних черевиках, ефектно розставивши при цьому ноги. Красуня доповнила образ "заячою" маскою, ефектно поглядаючи в кадр.

«Ммм, латекс», «фантастика», «бомбезний наряд», «ідеальна красуня», «як гаряче Малятко», «дуже красиво вийшла на цьому знімку», «королева», «ти найкраща у світі», «обожнюю тебе! Ти зробила мій день», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що з кожним новим знімком шанувальники переконуються: зірка напевно абсолютно не боїться постати у відвертих нарядах перед численними користувачами мережі. Так вийшло і з черговим гарячим кадром. На цей раз зірка показала фоловерам, як потрібно розслаблятися по-справжньому: вона лежить на білому піску, виставивши свої знамениті форми на загальний огляд, вимазавши їх в піску. Власне, видно на знімку тільки пишну п'яту точку Сьюзі, одягнену в яскраве бікіні.

Сонячні промені та умиротворене обличчя красуні-моделі вразили передплатників своєю жвавістю і релаксом.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць без штанів влаштувала пустощі перед камерою.

Як Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць втратила найтонші трусики між апетитними "булочками".

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