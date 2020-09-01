Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка хворіє китайським вірусом, показала, як проводить карантин

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала кілька сторіс, на яких позувала поруч зі своїм партнером по «Танцях з зірками» Іллею Падзіною. Парочка сіла прямо на землю, дуже близько один до одного, вирішивши записати сторіс в такому положенні. Ольга зізналася, що незважаючи на хворобу вони дуже багато тренуються.

"Ми тільки що потренувалися. Дві години тренувалися. Навіть з'їли ланч. Дуже хочемо в неділю вийти на паркет. Але поки ми на свіжому повітрі тренуємося", - розповіла зірка.

Ілля додав, що дуже сподівається в неділю повернутися на прямі ефіри в шоу.

"Дуже сподіваюся, що у нас буде можливість вийти на паркет в неділю до наших колег, до наших суддів і показати наш новий танець», - зазначив він.

Дослухавши фразу партнера Фреймут різко встала, закликавши хореографа продовжити тренування.

"Все, досить лірики, йдемо тренуватися", - заявила телеведуча.

Відзначимо, що Фреймут і її партнер незважаючи на хворобу взяли участь у першому ефірі шоу. Вони виступили дистанційно, у дворі будинку Ольги. А ось інша учасниця проекту, Дар'я Петрожицька, яка також захворіла китайським вірусом, пропустила шоу.

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