Телеведуча Ольга Фреймут, у якої виявили китайський вірус, розповіла про перші симптоми

Як передає Politeka.net, подробицями свого діагнозу вона поділилася на своїй сторінці в «Instagram».

Фреймут підтвердила, що отримала позитивний результат тесту. Зараз вона знаходиться на самоізоляції і проходить лікування вдома.

При цьому Фреймут зазначила, що не знає, де могла заразитися.

Також в коментарях у неї поцікавилися про перші симптоми захворювання.

"Сильний біль в плечах", - відповіла телеведуча.

Також вона погодилася з реплікою інший перехворіла китайським вірусом, що незабаром страшенний біль охоплює все тіло, пропадає нюх, з'являється слабкість.

Тим, хто заразився, Фреймут радить пити багато води.

А решту телеведуча закликає слідувати відомим правилам: носити маски, користуватися антисептиком і уникати великих зборів людей.

Користувачі Мережі бажають Фреймут якнайшвидшого одужання, адже її хочуть побачити в шоу «Танці з зірками».

"А як же танці, Оля💜, одужуйте", "Одужуйте. Ми з сином дуже чекаємо вас на танцях", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "танцях з зірками", пристрасті розпалюються: "навіщо?".

Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут несподівано відправила свою трирічну дочку в школу:"цікавий підхід".

Також Politeka писала, що гаряча Фреймут в міні-спідниці засвітила зайве, виходячи з машини:"а Вєрка Сердючка не так показувала".