Телеведуча Ольга Фреймут, у якої виявили китайський вірус, розповіла про перші симптоми
Як передає Politeka.net, подробицями свого діагнозу вона поділилася на своїй сторінці в «Instagram».
Фреймут підтвердила, що отримала позитивний результат тесту. Зараз вона знаходиться на самоізоляції і проходить лікування вдома.
При цьому Фреймут зазначила, що не знає, де могла заразитися.
Також в коментарях у неї поцікавилися про перші симптоми захворювання.
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"Сильний біль в плечах", - відповіла телеведуча.
Також вона погодилася з реплікою інший перехворіла китайським вірусом, що незабаром страшенний біль охоплює все тіло, пропадає нюх, з'являється слабкість.
Тим, хто заразився, Фреймут радить пити багато води.
А решту телеведуча закликає слідувати відомим правилам: носити маски, користуватися антисептиком і уникати великих зборів людей.
Користувачі Мережі бажають Фреймут якнайшвидшого одужання, адже її хочуть побачити в шоу «Танці з зірками».
"А як же танці, Оля💜, одужуйте", "Одужуйте. Ми з сином дуже чекаємо вас на танцях", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "танцях з зірками", пристрасті розпалюються: "навіщо?".
Як повідомляла Politeka, Ольга Фреймут несподівано відправила свою трирічну дочку в школу:"цікавий підхід".
Також Politeka писала, що гаряча Фреймут в міні-спідниці засвітила зайве, виходячи з машини:"а Вєрка Сердючка не так показувала".