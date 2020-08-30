Ведуча Ольга Фреймут, яка нещодавно повідомила про хворобу, похвалилася ніжними стосунками з Іллею Падзіною, своїм партнером на шоу "Танці з зірками".
Вона опублікувала фото з українським хореографом на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", пише Politeka.net. Новий сезон головного танцювального шоу вийде зовсім скоро, і телеведуча використовувала цю можливість, щоб оцінити заслуги свого вчителя.
Варто відзначити, що Ольга Фреймут не зможе брати участь у проекті, адже підхопила так званий Китайський вірус. Зараз вона проходить лікування в самоізоляції і навряд чи зможе приєднатися до інших танцюристів в майбутньому.
"За кілька годин перший ефір @tanci1plus1. Перш, ніж все почнеться, хочу подякувати моєму @ilyapadzina, що всі виклики долаємо разом, за твою геніальність. Бажаємо колегам радісної атмосфери на паркеті та незабутнього вечора. Ми поруч", - підписала Оля Фреймут і додала, що фото зроблено ще в липні цього року.
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На знімку вона позує перед якоюсь будівлею, тісно притулившись до Іллі, який в цей час зробив селфі. Фреймут вбралася в джинси і блакитну сорочку, а на її партнері видно лише коричнева футболка і сумка через плече. Партнери з танців посміхаються і явно насолоджуються товариством один одного.
Користувачі соціальної мережі бурхливо відреагували на фото і побажали Фреймут швидше одужати:
"Безмежно люблю ❤️❤️❤️❤️"; "дуже сподіваюся що ви вийдете на паркет 💜ви неймовірна😍 😍 😍"; "міцного здоров'я, Оля"; " 😍 😍 😍 ммм, це син?"; "Як ваше здоров'я, сподіваюся, вам краще"; "якнайшвидшого одужання, дуже шкода, що Вас не буде на паркеті, але як то кажуть, що не відбувається - все на краще, має бути інший сезон буде для Вас більш актуальним".
Нагадаємо, що Фреймут слідом за Мейхер і Винником ошелешила рішенням по "танцях з зірками", пристрасті розпалюються: "навіщо?".
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Також Politeka писала, що гаряча Фреймут в міні-спідниці засвітила зайве, виходячи з машини:"а Вєрка Сердючка не так показувала".