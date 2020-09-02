Погода в Україні 2 вересня розірве країну навпіл, частина людей накриють сильні зливи й похолодання

Так, на західній частині країни будуть сильні дощі й похолодання до 22-25 градусів за Цельсієм. Вночі їх змінять комфортні 13-17 зі знаком "плюс", передає Politeka.

На півночі України сьогодні буде сильна спека, від 31 до 33 градусів. А ось вночі на вулиці очікується 16-20 тепла.

Центральні регіони сьогодні чекає ще більша спека, від 31 до 36 градусів тепла. Місцями можлива хмарність. Вночі стовпчик термометра покаже від 16 до 19 градусів.

Українців на півдні сьогодні буде від 31 до 36 градусів тепла, а вночі від 17 до 20 зі знаком «плюс».

Без дощів буде і на сході України. Повітря у світлий час доби прогріється до 31-35 градусів тепла, а ось вночі похолодає до 14-18 зі знаком «плюс».

У Києві та області повітря прогріється до 31-33 градусів тепла, а вночі їх змінять комфортні 16-18 зі знаком «плюс».

Синоптики попередили, що на Півдні, Сході та частині центральних областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Місцями можливі шквали до 15-20 м/с.а ось на заході будуть сильні дощі, грози, а місцями град і шквали.

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