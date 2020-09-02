Погода в Україні 2 вересня розірве країну навпіл, частина людей накриють сильні зливи й похолодання
Так, на західній частині країни будуть сильні дощі й похолодання до 22-25 градусів за Цельсієм. Вночі їх змінять комфортні 13-17 зі знаком "плюс", передає Politeka.
На півночі України сьогодні буде сильна спека, від 31 до 33 градусів. А ось вночі на вулиці очікується 16-20 тепла.
Центральні регіони сьогодні чекає ще більша спека, від 31 до 36 градусів тепла. Місцями можлива хмарність. Вночі стовпчик термометра покаже від 16 до 19 градусів.
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Українців на півдні сьогодні буде від 31 до 36 градусів тепла, а вночі від 17 до 20 зі знаком «плюс».
Без дощів буде і на сході України. Повітря у світлий час доби прогріється до 31-35 градусів тепла, а ось вночі похолодає до 14-18 зі знаком «плюс».
У Києві та області повітря прогріється до 31-33 градусів тепла, а вночі їх змінять комфортні 16-18 зі знаком «плюс».
Синоптики попередили, що на Півдні, Сході та частині центральних областей буде підвищений рівень пожежної небезпеки. Місцями можливі шквали до 15-20 м/с.а ось на заході будуть сильні дощі, грози, а місцями град і шквали.
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