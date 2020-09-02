Погода в Украине 2 сентября разорвет страну пополам, часть людей накроют сильные ливни и похолодание

Так, на западной части страны будут сильные дожди и похолодание до 22-25 градусов по Цельсию. Ночью их сменят комфортные 13-17 со знаком «плюс». Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, сообщает Politeka.

На севере Украины сегодня будет сильная жара, от 31 до 33 градусов. А вот ночью на улице ожидается 16-20 тепла.

Центральные регионы сегодня ждет еще большая жара, от 31 до 36 градусов тепла. Местами возможна облачность. Ночью столбик термометра покажет от 16 до 19 градусов.

Украинцев на юге сегодня будет от 31 до 36 градусов тепла, а ночью от 17 до 20 со знаком «плюс».

Без дождей будет и на востоке Украины. Воздух в светлое время суток прогреется до 31-35 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 14-18 со знаком «плюс».

В Киеве и области воздух прогреется до 31-33 градусов тепла, а ночью их сменят комфортные 16-18 со знаком «плюс».

Синоптики предупредили, что на юге, востоке и части центральных областей будет повышенный уровень пожарной опасности. Местами возможны шквалы до 15-20 м/с. А вот на западе будут сильные дожди, грозы, а местами град и шквалы.

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