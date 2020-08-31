Начало осени уготовило украинцам новые "сюрпризы"
Об этом в своем Facebook сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.
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По ее словам, завтра, 1 сентября, жара в Украине еще будет кусаться.
"1-го сентября жара в Украине еще юудет кусаться. В большинстве областей предполагается +30 + 36 градусов. Ну, и ясно, что Солнце. Это все антициклон страется", - отметила Диденко в своем прогнозе.
Но некоторым украинским регионам завтра повезет, поскольку дожди плавно перейдут на Запад.
"Однако западная циклоничность дотянется до наших западных областей - там пройдут дожди с грозами и температура воздуха будет ниже, +22+27 градусов. Однако в Черновицкой области и на Хмельнитчине еще попечет, около +30 градусов", - продолжила синоптик.
Что касается Киева, то завтра в столице также будет сухо и без осадков.
"В Киеве новый сезон начнется старой погодой-сухо и также под + 30, хотя предыдущие модели обещали небольшое послабление. Но - нет, лето из тех крепких старших дам, что дадут фору крепким молодым спортсменам", - резюмировала Диденко в своем новом прогнозе погоды на 1 сентября.
Ранее мы уже рассказывали о существенном изменении погоды в Украине.
По прогнозам синоптиков, прохлада вернется в Украину уже в конце сентября.
В частности, синоптики обещают, что с 24 сентября ожидается существенное снижение температуры: днем столбики опустятся до +10 градусов, а ночью - до 3 градусов.
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