Дожди попытаются вытеснить сухую погоду с территории Украины

Об этом в своем прогнозе погоды отметила авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По словам специалиста, дождливо завтра, 27 августа, будет преимущественно в северных украинских регионах.

"Вроде и есть еще летняя жара, но листочки уже нападали и много желтых. Вроде и осенние свежие градусы дождь принес, но сразу - солнце и снова надеваешь черные очки и снимаешь кардиганчик... В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного зацепит западную часть", - предупредила Диденко в Facebook.

В других регионах, как отмечает синоптик, будет сухо и относительно тепло. В западных и северных областях столбики термометров поднимутся днем от 20 до +25 градусов.

"На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, +26+31 градус. В Киеве в четверг ожидается дождь и около +23 градусов. Потепление придется на выходные. Так что лето с осенью пока и дальше будут топтаться на пороге", - своеобразно резумировала Диденко, озвучивая прогноз погоды на 27 августа.

Ранее мы рассказывали, что в Украину идет похолодание. Сегодня, 26 августа, на севере Украины ожидаются дожди, а температура воздуха опустится до 22-25 градусов. Осадки пройдут в Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

В центре и на востоке страны будет немного теплее. Днем столбики термометра прогреются до 25-27 градусов, а на Западе будет также сухо и без осадков.

Полноценное лето сохранится пока и на юге Украины. Украинцы смогут насладиться последними курортными днями с температурой 28-30 градусов, а в Киеве ожидается облачная погода.

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